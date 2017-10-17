” تم تدمير المدينة بشكل كامل ” .. قوات سوريا الديمقراطية تحرر الرقة من تنظيم ” داعش ” ( فيديو )

” تم تدمير المدينة بشكل كامل ” .. قوات سوريا الديمقراطية تحرر الرقة من تنظيم ” داعش ” ( فيديو )

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (وحدات الحماية الكردية)، السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة، التي كانت تعد أبرز معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو لوكالة فرانس برس: “تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة”، مضيفا “سيطرت قواتنا بالكامل على الرقة”.

وأشار إلى أن “عمليات تمشيط جارية للقضاء على الخلايا النائمة – إن وجدت – وتطهير المدينة من الألغام”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن قوات سوريا الديمقراطية، استعادت الرقة بالكامل، فيما أشار مدير المرصد “رامي عبد الرحمن” إلى أن المدينة مدمرة وغير قابلة للسكن.

ويأتي هذا الاعلان بعد سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على الملعب البلدي صباح الثلاثاء، بعد ساعات من طرد التنظيم من دوار النعيم.

وتأتي سيطرت “قسد” على المدينة بعد حوالي 4 أشهر من القصف المتواصل المرافق لمعركة “غضب الفرات”، والذي أوقع آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب نزوح مئات الآلاف.