رئيس هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يجوز للزانية أن تخفي ذنبها عن خطيبها ( فيديو )

17 أكتوبر، 2017
2

انتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو لفقرة من برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة التي ظهر فيها #عبد_الرحمن_السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، يتحدّث عن الزنى قبل الزواج.

وكان قد تردد المذيع قبل طرحه السؤال مشيراً إلى أنه كان يفضل طرح هذا السؤال بشكل خاص، وهو “هل على المرأة التي ارتكبت الزنى ثم تابت لربها، وتقدّم لها رجل لخطبتها، هل عليها أن تخبره بذلك؟”.

وهنا أفتى السند بجواز إخفائها ذلك، وقال فيها “طالما تابت ورجعت لخالقها وندمت على ما فعلت، لا يلزمها أن تخبر الرجل بما فعلت من معاصي أو ذنوب”.

إجابة السند التي تداولها سعوديون اعتبروا أنّ الإخفاء هذا فيه نوع من “الغش” على حدّ وصف بعضهم، وآخرون اعتبروا أن تطبيق ذلك صعب فالرجال على حدّ قولهم لا يقبلون الزواج بـ “زانية”.

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأيان على “رئيس هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يجوز للزانية أن تخفي ذنبها عن خطيبها ( فيديو )”

  1. العالم الاسلامي يغيش اليوم في صميم ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ١٤٣٨ عام عن ظهور ما يسمى ب ( الرويبضة ) في آخر الزمان ولما سُئل ما الرويبضة قال الجهلة يتحدثون في أمر العامة ، وهكذا أصبح حال هذه الأمة المنكوبة فقد تصدر الرويبضة والجهلة من الوهابيين والسلفيين وصاروا يتقيٌأوا السم الزعاف حتى قتلوا الأمة بجهلهم ونجاستهم .

    رد

  2. كلامه صحيح فمن سترها الله لا يجوز ان تفضح نفسها…كما ان الشاب الزاني لا يفصح عن زناه فهي لا يجب ان تفصح… وعفا الله عما سلف …واذا رجعت بعد الزواج راح تنفضح…

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.