رئيس هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يجوز للزانية أن تخفي ذنبها عن خطيبها ( فيديو )

رئيس هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : يجوز للزانية أن تخفي ذنبها عن خطيبها ( فيديو )

انتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو لفقرة من برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة التي ظهر فيها #عبد_الرحمن_السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، يتحدّث عن الزنى قبل الزواج.

وكان قد تردد المذيع قبل طرحه السؤال مشيراً إلى أنه كان يفضل طرح هذا السؤال بشكل خاص، وهو “هل على المرأة التي ارتكبت الزنى ثم تابت لربها، وتقدّم لها رجل لخطبتها، هل عليها أن تخبره بذلك؟”.

وهنا أفتى السند بجواز إخفائها ذلك، وقال فيها “طالما تابت ورجعت لخالقها وندمت على ما فعلت، لا يلزمها أن تخبر الرجل بما فعلت من معاصي أو ذنوب”.

إجابة السند التي تداولها سعوديون اعتبروا أنّ الإخفاء هذا فيه نوع من “الغش” على حدّ وصف بعضهم، وآخرون اعتبروا أن تطبيق ذلك صعب فالرجال على حدّ قولهم لا يقبلون الزواج بـ “زانية”.