صحيفة : جبهة النصرة سلمت الجيش التركي ثاني أكبر قواعد المروحيات العسكرية في سوريا

قالت صحيفة “الحياة”، اليوم الثلاثاء، إن جبهة النصرة سلمت تركيا مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر معارضة لم تسمها أن “فصيل هيئة تحرير الشام الذي ينضوي تحته جبهة النصرة، سلّم الجيش التركي مطار تفتناز العسكري، ثاني أكبر قواعد المروحيات العسكرية في سورية والواقع في ريف إدلب الشمالي الشرقي”.

وأضافت: “سلّمت جبهة النصرة الجيش التركي في الـ14 من الشهر الجاري المطار من دون حدوث أي اشتباكات”.

ونقلت “الحياة” عن صحيفة “يني شفق” التركية أن الجيش التركي سينتشر في مطاري أبو الظهور وتفتناز الواقعين في ريف إدلب.

وأوضحت الصحيفة المقربة من دوائر القرار في أنقرة، أن القوات التركية ستتجه في الأيام المقبلة إلى مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، إذ تسير على بعد 20 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية مع مدينة عفرين التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب الكردية».

وتأتي هذه التطورات، بحسب “الحياة”، بعد عزل الجيش التركي عسكرياً منطقة عفرين عن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري.