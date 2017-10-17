قيل إنها ” استدرجته تحت الضغط ” .. مقتل شاب على يد ” أهل حبيبته ” في صيدليتها بريف جبلة !

قيل إنها ” استدرجته تحت الضغط ” .. مقتل شاب على يد ” أهل حبيبته ” في صيدليتها بريف جبلة !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن شاباً قتل، على يد أهل حبيته، في بلدة بيت ياشوط، بريف جبلة، وسط ظروف غامضة.

وذكرت شبكة “طرطوس اليوم” الموالية، الأبرز في تغطية أخبار المنطقة الساحلية، الأحد (15/10)، إن “حبيبة الشاب أيمن السكيف، البالغ من العمر 25 عاماً، قامت باستدراجه تحت ضغط ذويها، إلى صيدليتها الواقعة في بلدة بيت ياشوط، بحجة أنها تعرضت للضرب من قبل أهلها”.

وأضافت: “لدى وصول الشاب (وحيد لأهله)، انهال عليه ذوو الفتاة بالضرب المبرح، حتى قامت حبيبته بإدخاله إلى حمام الصيدلية، حيث كانت الدماء تغطيه، ولم يتقدم أحد لإسعافه خوفاً من اتهامه بالجريمة”.

وقامت الفتاة بالاتصال بوالدة الشاب، وطلبت منها المساعدة، ليتم إسعافه “إلى مستشفى جبلة، حيث فارق الحياة بعد يومين من تعرضه للضرب”.

وتم تشييع الشاب من مستشفى بانياس الوطني، ودفن في قرية القطيلبية، بريف جبلة.

وفيما لم تعرف الأسباب الدقيقة للجريمة، أفادت المصادر الموالية بأن تحقيقات الشرطة ما زالت مستمرة.