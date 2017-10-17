وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الروسي : لن نسمح لإيران بتحويل سوريا لـ ” موقع أمامي ضد دولة إسرائيل “

وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الروسي : لن نسمح لإيران بتحويل سوريا لـ ” موقع أمامي ضد دولة إسرائيل “

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة إلى “حزب الله” اللبناني عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرجي شويغو، الذي يقوم بزيارة إسرائيل لمدة يومين، حسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وقال ليبرمان إن “إسرائيل تتصرف بمسؤولية وحزم، ولن تسمح من منطلق ذلك أن تنقل إيران أسلحة متقدمة ودقيقة إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر سوريا”.

وأضاف أن تل أبيب لن تسمح أن “يقوم نظام الحكم الإيراني والمنظمة الإرهابية اللبنانية الموالية له بتحويل الأراضي السورية إلى موقع أمامي ضد دولة إسرائيل”.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الروسي، غدًا الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث قضايا استراتيجية تهم البلدين.

وثمن ليبرمان العلاقات القائمة بين روسيا وإسرائيل، ووصفها بأنها “مفتوحة وصريحة”، رغم وجود خلافات بينهما أحيانًا.