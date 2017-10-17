وزير الدفاع الروسي من إسرائيل : العملية العسكرية في سوريا أوشكت على النهاية

وزير الدفاع الروسي من إسرائيل : العملية العسكرية في سوريا أوشكت على النهاية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن العملية ضد الإرهابيين في سوريا تقترب من نهايتها.

وقال شويغو في لقاء مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته لإسرائيل، “أرغب في مناقشة كل ما يتعلق بسوريا بشكل خاص. والعملية هناك تقترب من نهايتها. وهناك عدة جوانب تتطلب إيجاد حل عاجل لها ومناقشة آفاق تطور الوضع في سوريا في المستقبل”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الموضوع الرئيسي لمباحثات الجانبين يتمثل في مكافحة الإرهاب والوضع في المنطقة، قائلا إن تنامي النشاط الإرهابي يتطلب وحدة المجتمع الدولي في مكافحة هذا الشر.

وأعرب شويغو عن أمله في أن مباحثاته في إسرائيل ستسمح بتعزيز العلاقات الودية بين القوات المسلحة للبلدين.(RT)