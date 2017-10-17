يلدريم : سيطرة القوات العراقية على كركوك تطور إيجابي

وصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، سيطرة الحكومة المركزية العراقية على مدينة كركوك مجدداً أمس، بـ”التطوّر الإيجابي”.

وأوضح يلدريم في خطاب ألقاه أمام كتلته البرلمانية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أنه لا بد من تطبيق نمط إداري يعمل على تأسيس البنية الديمغرافية للمدينة التي عُمِل على تخريبها، وذلك بشكل يتناسب مع العمق التاريخي للمنطقة”.

وأمس الاثنين استعادت القوات الاتحادية السيطرة على مدينة كركوك ومناطق شاسعة جنوبي وغربي المدينة، خلال عملية عسكرية بدأتها منتصف ليلة الأحد/الإثنين، انسحبت خلالها البيشمركة من المنطقة دون مقاومة تذكر.

وكانت البيشمركة تسيطر على المناطق المتنازع عليها، في محافظات كركوك، ونينوى (مركزها الموصل)، وديالى، وصلاح الدين، عقب انسحاب الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي وغربي البلاد صيف 2014. (ANADOLU)