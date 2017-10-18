أردوغان : أهالي شمال سوريا استقبلوا قواتنا بالهتاف ” أهلاً و سهلاً يا أحفاد محمد الفاتح “

أردوغان : أهالي شمال سوريا استقبلوا قواتنا بالهتاف ” أهلاً و سهلاً يا أحفاد محمد الفاتح “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دخول القوات التركية إلى شمال سوريا قوبل بالترحيب.

وجاء تصريح أردوغان في كلمته، الأربعاء، أمام اجتماع المخاتير في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: “عندما دخلنا إلى شمال سوريا رحب بنا الأهالي هناك بالهتاف لنا بأهلا وسهلا يا أحفاد محمد الفاتح ونحن نقف ضد الظلم أينما كان”.

وأضاف: “قوة #تركيا تكمن في تاريخها العريق وفي فتحها لأذرعها لإخوانها في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “تركيا تواجه حصارا إرهابيا وتواجه تنظيمات غولن وداعش وبي كا كا الإرهابية (…) أخواننا الأكراد تعرضوا للقتل في حرب الخليج وفتحنا أبوابنا أمامهم وذات الأمر نفعله مع أخواننا السوريين والعراقيين”.

وأكمل: “تركيا استقبلت وتستقبل العديد من إخوانها من كل أنحاء العالم وتقاسمت معيشتها معهم سواء من الأكراد أو العرب أو التركمان”.

وأكد أردوغان أنه ليس لدى تركيا “أطماع في أراضي العراق وسوريا وليس لدينا عداوة مع إخوتنا الأكراد” (ANADOLU – TRT)