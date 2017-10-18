ألمانيا : السجن 6 سنوات لثمانينية نفت ” الهولوكوست “

قضت محكمة برلين بحبس أورسولا خافيربك ذات الـ88 عاما 6 سنوات مع النفاذ عقابا على نفيها الهولوكوست، ودحضها جرائم قتل النازيين ملايين اليهود وغيرهم إبان الحرب العالمية الثانية.

وأكدت خافيربك في المحكمة أن العبارات التي نفت بها الهولوكوست، نقلتها عن كتاب كانت تقرأه، وأنها تفوهت على الملأ بما كان مدوّنا في كتاب صادر ومتداول، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا التسويغ وأدانتها.

وسبق لخافيربك وحوكمت خمس مرات منذ 2015، إلا أن القضاء الأعلى قبل طعونها وأسقط عنها الأحكام، فيما كان الحكم الأخير الصادر بحقها غير قابل للطعن. (RT)