أمريكا تعد بإزالة الأنقاض و إعادة المياه و الكهرباء للرقة

أمريكا تعد بإزالة الأنقاض و إعادة المياه و الكهرباء للرقة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة معقله بسوريا.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ”سوف نساعد ونكون بالأساس في الصدارة في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك“.

وأضافت ”استعدت الولايات المتحدة وحلفاؤنا للخطوات القادمة وسنواصل العمل مع شركائنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين ودعم جهود إرساء الاستقرار في الرقة وغيرها من المناطق المحررة“. (REUTERS)