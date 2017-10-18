السويداء : حرس بشار الأسد الجمهوري يكرم أهالي شبان قيل إنهم قتلوا عن طريق الخطأ بـ ” درع “

قدم عميد في ميليشيات “الحرس الجمهوري” النظامية، درعاً لذوي خمسة من أبناء قرية رضيمة اللواء، بريف السويداء، قتلوا على يد عناصر من الحرس الجمهوري، الصيف الماضي.

وقالت شبكة “السويداء 24” الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، إن العميد المسؤول عن قسم التوجيه السياسي، قام برفقة محافظ السويداء، وشيخ العقل “حكمت الهجري”، بتقديم الدرع لأهل القتلى “تكريماً لهم”، يوم الجمعة (13/10).

وكان الشبان الخمسة (حكمت خيو – منهل سويد – كنان الخطيب – سلامي الخطيب – نجد العك)، قضوا على يد عناصر الحرس الجمهوري، على أوتستراد دمشق السويداء، وذلك بعدما نصبوا حاجزاً على الأوتستراد، إثر خطف مواطنين من القرية، دون أن ترد أنباء عن فتح تحقيق، أو محاسبة القتلة.

وأشارت الشبكة إلى أن الروايات تضاربت آنذاك حول الحادثة، فقال البعض إنها متعمدة، فيما ذكر آخرون أنها ناتجة عن خطأ وسوء تنسيق.