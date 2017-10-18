بالفيديو .. شاب يقتحم الاستديو ليتقدم لخطوبة مذيعة لبنانية على الهواء مباشرة

تلقّت مذيعة قناة mtv اللبنانية أورسولا دكاش عرضاً للزواج من حبيبها على الهواء مباشرة خلال تقديمها برنامج Alive.

وظنّت المذيعة بداية أنها تتحدث إلى أحد المشاركين في مسابقتها اليوميّة، لتُفاجأ بحبيبها يعرض سؤاله المثير: “هل تتزوجيني” ؟

وقبل أن تجيبه، دخل جورج الاستديو، وبيده باقة ورود حمراء، على وقع موسيقى رومانسية وتصفيق فريق العمل، ما أربك حبيبته التي بدت غير مصدّقة ما يحصل، و لم تقل سوى عبارة: “أكيد بتزوّجك “.