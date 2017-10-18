” كيفا إمك ؟ ” .. الظهور الأخير لعصام زهر الدين قبل مقتله ( فيديو )

نشرت قناة الجزيرة عبر صفحتها المخصصة لسوريا في فيسبوك، مقطعاً مصوراً قالت إنه “آخر ظهور لعصام زهر الدين قبل مقتله خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بريف ديرالزور”.

ويظهر زهر الدين مع عدد من عناصر في منطقة مجهولة، وعندما قال المصور “مرحبا .. *** بالله العظيم”، رد عليه زهر الدين بالقول: “كيف إمك”.

وأضاف: “إمو من عنا من السويدا .. يعني معلش لما بسأل عإمو .. أنا كنت بدي إحكي شغلة غير هيك .. بس”.

وكانت وسائل إعلام النظام أعلنت، الأربعاء، عن مقتل زهر الدين بانفجار لغم في حويجة صقر بريف دير الزور.

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