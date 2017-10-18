نمور حلب تصل إلى موطنها الجديد في هولندا ( فيديو )

وصل النمران المصابان بالتروما، والذان تم إنقاذهما في مدينة حلب، إلى مركز فيليلدا للقطط الكبير بقرية نايبركوب، بمقاطعة فريسلاند، شمالي هولندا.

ونقلت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، عن المتحدثة باسم المركز قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، إن لديهم مأوى داخلي، إلا أنهم وضعوا في الخارج.

وأضافت أن النمران هما ذكر وأنثى، أتوا من حديقة حيوانات “عالم السحر” بمدينة حلب، ويحظيان الآن بالراحة والعناية الصحية، في المركز، والتي ستساعدهم في التخلص من المشاكل الصحية والخوف الذي يعانيان منه.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال شفاء النمرين بعد عام أو عامين، فسيتم إرسالهم غالباً لجنوب إفريقيا، بعد أن تم نقلهما من حلب إلى الأردن.

مواضيع متعلقة

فيديو : حتى ” نمور حلب ” لجأت إلى أوروبا !