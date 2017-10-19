بوتين : هناك مخاطر قد تؤدي لتقسيم سوريا .. لكننا نأمل تفادي ذلك

بوتين : هناك مخاطر قد تؤدي لتقسيم سوريا .. لكننا نأمل تفادي ذلك

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن “بعض شركائنا (لم يسمهم) يفعلون كل ما بوسعهم لجعل الفوضى في الشرق الأوسط مستدامة، بدلا من القيام بالعمل المشترك لإصلاح الوضع وتوجيه ضربة حقيقية للإرهاب وعدم محاربته محاربة شكلية فقط”.

وذكر بوتين أن هناك مخاطر أن تؤدي مناطق عدم التصعيد في سوريا إلى تقسيم البلاد لكنه أضاف أنه يأمل في إمكانية تفادي ذلك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال الدورة الـ 14 لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار، في مدينة سوتشي الروسية تناولت عددا من المسائل الدولية والإقليمية، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده تعمل بشكل متزن ودقيق مع كافة المشاركين في عملية التسوية في سوريا، مع أخذ مصالحهم بعين الاعتبار. (ANADOLU)