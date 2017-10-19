” تم إطلاع الروس ” .. القناة الإسرائيلية الثانية تنشر تفاصيل الغارة الأخيرة التي استهدفت ” بطارية دفاعية ” للنظام في دمشق

نشرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تقريرا عرضت فيه “تفاصيل” قالت إنها “على صلة” بالاستهداف الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنين الماضي، لبطارية صواريخ “سام 5″ تابعة لجيش بشار الأسد، على بعد 50 كلم من العاصمة، دمشق.

وأُرفق التقرير بـ”صورة جوية” للمنطقة المستهدفة، بحسب المصدر الإسرائيلي، التقطتها الأقمار الصناعية بعيد وقت قصير على الانتهاء من تنفيذ الهجوم.

وتساءل التقرير، وفق الترجمة التي أوردها موقع “عرب 48” الفلسطيني، بناءًا على ما تظهره الصورة المرفقة، عن “الحجم الفعلي للأضرار” التي طالت الهدف، لافتا إلى أن “مصادر الجيش الإسرائيلي تحدثت في حينه عن تدمير تام لبطارية الصواريخ، في حين تُظهر الصور الجديدة أن القصف لم يتسبب إلا بأضرار طفيفة”.

وأضافت “القناة الثانية” في تقريرها أنه “وبالاعتماد على الصور التي نُشرت، مساء اليوم الأربعاء، بالإمكان رؤية البطارية التي استهدفها الهجوم، ووفقا لتشفير معطياتها، يتبين أنها تضررت بدرجة طفيفة”.

ويقول التقرير إنه حصل على “تفسير من مصدر عسكري، يوضّح أن الهدف من توجيه هذه الضربة الجوية كان اعطاب الرادار المركزي للبطارية، وليس أكثر، وهو قد ضُرب بالتأكيد”.

وتابع: “هذا النوع من البطاريات الدفاعية يتألف من مركبين، وسلاح الجو تعمد إصابة مركب واحد فقط، وقد تقم قصفه بـ أربعة قنابل أصابت الرادار، وجعلت البطارية برمتها خارج الخدمة”.

ونفذ الهجوم “حوالي الساعة العاشرة من صباح الاثنين، عندما أطلقت البطارية السورية صاروخا مضادا باتجاه المقاتلات الإسرائيلية، وكرد على ذلك، قصفت المقاتلات الإسرائيلية البطارية، ما أدى إلى تدميرها”.

وأكدت القناة أن “إسرائيل أطلعت الروس على تنفيذ الهجوم في الوقت الحقيقي”.