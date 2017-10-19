حماة : أب يدفع فدية كبيرة لخاطفي ابنه بعد فشل أمن النظام في العثور عليه .. و صوت مؤذن يؤدي لاحقاً للقبض على الخاطفين !

حماة : أب يدفع فدية كبيرة لخاطفي ابنه بعد فشل أمن النظام في العثور عليه .. و صوت مؤذن يؤدي لاحقاً للقبض على الخاطفين !

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة، القبض على عصابة خطف، بمساعدة من أحد المخطوفين، الذي كان دفع والده مبلغاً مادياً كبيراً لإطلاق سراحه.

وذكرت شبكة “دمشق الآن” الموالية، الثلاثاء، أن طالباً في الصف التاسع تعرض للاختطاف من حي الشريعة، وطالبت العصابة ذويه بدفع عشرات الملايين.

وأبلغ والد الفتى فرع الأمن بالحادثة، وبعد يومين من التحقيقات التي أجراها الفرع، توصلوا من خلال الجيران لمعلومة تفيد بأن السيارة التي استخدمت في الخطف من نوع جيلي.

ومع فشل الفرع في القبض على الجناة، أو كشف مكان الفتى المختطف، قام والده بدفع الفدية التي طالبته العصابة بها، ومقدارها ثلاثين مليون ليرة سورية.

وبالاستماع لإفادة الفتى، قال إنه كان مغمض العينين في مكان احتجازه، وأنه سمع صوت أحد المؤذنين وهو يذيع وفاة امرأة، ما كشف للفرع المنطقة التي كان يوجد فيها الفتى، من خلال المسجد.

ومع سؤال أبناء المنطقة عن السيارة ولونها، تم التوصل لصاحبها، وبعد القبض عليه قال إنه أعار السيارة، وقت الاختطاف لثلاثة أشخاص، هم (ع.ع) و(ح.أ) و(ع.ب) وبعد نصف ساعة أعادوها اليه.

وبناء على إفادته تم إلقاء القبض على (ح.أ)، الذي اعترف بما نسب إليه، وضبطت عشرة ملايين ليرة سورية بحوزته، فيما يواصل الفرع البحث عن البقية المتوارين عن الأنظار.