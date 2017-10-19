” دخلت الطلقة بعينه ! ” .. الإعلامي السوري فيصل القاسم يكشف ما قال إنها ” تفاصيل مقتل عصام زهر الدين “

تفاصيل مقتل عصام زهرالدين

يوم الثلاثاء الساعه 9 صباحا وكما يعرف باجتماع اللجنة الامنية في ديرالزور التي تضم اللواء رفيق شحادة واللواء حسن محمد قائد الفرقة 17 والمحافظ محمد السمرة وساهرالصكر امين الفرع والعميد جمال زوق رئيس فرع الامن العسكري والعميد دعاس العلي رئيس فرع امن الدولة والعميد منذر غنام رئيس فرع الجوية والعميد غسان طراف قائد المهام الخاصة بمجلس المحافظة واثر خلاف بين العميد المقبور عصام والعميد جمال رزوق رفض حضور الاجتماع وتم الاتصال به من قبل رئيس اللجنة الامنية واكد رفضه الحضور واشترط ان لايكون العميد جمال لكي يحضر

على اثرها طلب اللواء رفيق منه الحضور بالامر العسكري وتم تهديده واكد الرفض توجهت دوريه بامر اللواء رفيق لاحضاره موجودآ وبقيادة العقيد عبدالوهاب حاج حسن من فرع الامن العسكري وتم الاشتباك بين مجموعة المقبور والدورية وعلى اثرها اصيب ابنه يعرب ومرافقه ويوسف العنداري واصيب المقبور بطلق ناري بعينه ليخرج من مؤخرة الراس

هذا مفصل العمليه ولايوجد كما ذكر انه لغم او ماشابه ذالك والعمليه والاشتباك حصلت امام ما يسمى حديقة النصارى وقرب مؤسسة الرداوي

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المصدر من داخل فرع الامن العسكري بديرالزور