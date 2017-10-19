” دخلت الطلقة بعينه ! ” .. الإعلامي السوري فيصل القاسم يكشف ما قال إنها ” تفاصيل مقتل عصام زهر الدين “

19 أكتوبر، 2017
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تفاصيل مقتل عصام زهرالدين
يوم الثلاثاء الساعه 9 صباحا وكما يعرف باجتماع اللجنة الامنية في ديرالزور التي تضم اللواء رفيق شحادة واللواء حسن محمد قائد الفرقة 17 والمحافظ محمد السمرة وساهرالصكر امين الفرع والعميد جمال زوق رئيس فرع الامن العسكري والعميد دعاس العلي رئيس فرع امن الدولة والعميد منذر غنام رئيس فرع الجوية والعميد غسان طراف قائد المهام الخاصة بمجلس المحافظة واثر خلاف بين العميد المقبور عصام والعميد جمال رزوق رفض حضور الاجتماع وتم الاتصال به من قبل رئيس اللجنة الامنية واكد رفضه الحضور واشترط ان لايكون العميد جمال لكي يحضر
على اثرها طلب اللواء رفيق منه الحضور بالامر العسكري وتم تهديده واكد الرفض توجهت دوريه بامر اللواء رفيق لاحضاره موجودآ وبقيادة العقيد عبدالوهاب حاج حسن من فرع الامن العسكري وتم الاشتباك بين مجموعة المقبور والدورية وعلى اثرها اصيب ابنه يعرب ومرافقه ويوسف العنداري واصيب المقبور بطلق ناري بعينه ليخرج من مؤخرة الراس
هذا مفصل العمليه ولايوجد كما ذكر انه لغم او ماشابه ذالك والعمليه والاشتباك حصلت امام ما يسمى حديقة النصارى وقرب مؤسسة الرداوي
……………..
المصدر من داخل فرع الامن العسكري بديرالزور

فيصل القاسم – إعلامي سوري – فيسبوك

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17 رأي على “” دخلت الطلقة بعينه ! ” .. الإعلامي السوري فيصل القاسم يكشف ما قال إنها ” تفاصيل مقتل عصام زهر الدين “”

  2. هذه اعلى رتبة وتهان بهذه الطريقة
    فكيف يتعاملون مع الاقل رتبة .

    اتباع الاسد متخلفين مئات السنين عن الحضارة
    تخلف بلا حدود

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  4. عملها حلقة اتجاه معاكس هل دخلت الطلقة من مقدمته و خرجت من مؤخرته ام دخلت من مؤخرته و خرجت من مقدمته
    تضرب انت و ياه

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  5. أول خطا هو أن فصيل القاسم هو أعلامي سوري ..هو أعلامي مرتزق ينفذ ما يطلب منه من ممولية في قطر وأن كان درزيا فهذا لا يعني أن القتيل زهر الدين يعنية بما انهم من نفس الفصيلة …و نحن لا ننكر أو نؤكد هذه المعلومات لأن كل شيئ وارد و لكن أن تأتي من هذا الشيئ المسمى فصيل القاسم و بهذه الحبكة الدرامية التي نوحي أنها حقيقة يقينا من صحة الاسماء الموجوده و نسي هذا الغبي او من الف له هذه الرواية أن الشعب السوري ليس بهذه السذاجة و الغباء ليصدق ما يقال على لسان عملاء الدولار وأن كان صحيحا و راوة بام أعينهم ….

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  6. لا تنسوا الاكراد بيضلوا مسلمين سنة و لا تخطئوا خطئ صدام و تتركوا الاكراد لقوات الخميني – ادعموهم سياسيا و عسكريا

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  9. افلام فيصل القاسم الهندية ” و غمز له و استشاط غضبا و وضع يديه على راسه ” هههههههه
    شعب بحب الافلام قاعد بقطر و بيعرف شو صار بالتفصيل بدير الزور ههههه
    فهمنا انو النظام قتلو بس مافي داعي للدراما التعبانة تبعك يا فيصل

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  10. يا جماعة عصام كان كلب و فطس.
    بشار ابن حرام و قاتل.
    بس و الله فيصل حربايه بالف لون و كذاب

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  11. كم قتل وشرد من السوريين بسبب هؤلاء اللصوص المارقين, و كم سيقتل في المستقبل لا أحد يدري.
    بالأمس صعد العبادي منابر الأعلام و مثله صعد البارزاني كلاهما تحدث و وعد و لكن على الأرض آلاف النازحين و مئات القتلى و المفقودين لأجل شركات النفط و عيون البترول العربي النابعة.
    و في ذات الوقت ذات الشخصيات الكوردية القسدية تصور انتصاراتها المزعومة في مدينة الرقة التي دمرت بالكامل و قتل نصف أهلها بقنابل أمريكا و روسيا و كياني صهيون و علويون و من ثم زيارة لأحفاد يهود خيبر السعوديون هم في قصورهم و الناس تقتل لأجل حفنه من الدولارات و الوعود الكاذبة,
    منذ مئة عام و عدوا العربان بالاستقلال فاحتلوا البلاد و قتل العباد و منذ خمسين عام وعدوا الأخيال بالوحدة و الحرية و الاشتراكية فاغتصبوا الأرض و انتهكوا العرض و اليوم يذبحوننا بإسم الحرية و الديمقراطية و يقتلون أبنائنا باسم محاربة الإرهاب.
    تغيرت الشعارات ولكن اللصوص و رجال العصابات لم يتغيروا.

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  12. صدق فيصل القاسم وصدق من اوصل الكلام لفيصل القاسم من يعرف المكان اللذي ذكر فيه مقتل هذا المجرم جزيرة صفيرة في نهر الفرات ولايوجد بها الغام ولم يكن بها وجود لداعش كل مافيها مزرعة وبيوت صغيرة لاصحابها

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  13. الخلاصة و كما العادة في العصابات .. الكرت المحروق يتم تصفيته
    الباقي على افراد العصابة الحمير الي بشوفوا كيف يتم تصفية المنتهي صلاحيتهم و لا يتعظون
    الدور جايه على (النمر) و قريبا ان شاء الله

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