رئيس أركان الجيش الإيراني من دمشق : ليس مقبولاً أن ينتهك الصهاينة سوريا في أي وقت يريدون

رئيس أركان الجيش الإيراني من دمشق : ليس مقبولاً أن ينتهك الصهاينة سوريا في أي وقت يريدون

حذر رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري إسرائيل من مغبة انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية أثناء زيارته لدمشق يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن باقري تعهد بتعزيز التعاون مع الجيش السوري في مواجهة إسرائيل والمعارضة المسلحة.

وقال باقري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري ”ليس مقبولا أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري في أي وقت يشاء“.

وأضاف ”نحن في دمشق لنؤكد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، الصهاينة والإرهابيين“.

وقبل تعليقات رئيس أركان الجيش الإيراني قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لراديو إسرائيل يوم الأربعاء ”مهمتنا منع (اندلاع) الحرب ونقوم بذلك من خلال الردع. وما رأيناه في سوريا (يوم الاثنين) يأتي في هذا الإطار“.

وأضاف ”سنقوم بكل ما يلزم من أجل أمننا… لن نغير إجراءات عملياتنا بسبب إطلاق نار أو تهديد من هذا النوع أو غيره“. (REUTERS)