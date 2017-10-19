رئيس برلمان بشار الأسد : وفود برلمانية ستزور دمشق خلال الفترة القادمة للتعرف على حقيقة الأوضاع فيها

19 أكتوبر، 2017
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زعم رئيس برلمان بشار الأسد، حمودة صباغ، أن دولاً عديدةً بدأت تراجع سياساتها تجاه سورية وأنَّ وفوداً برلمانية ستزور دمشق خلال الفترة القادمة للتعرف على حقيقة الأوضاع فيها.

وذكر رئيس البرلمان في تصريح لوكالة أنباء النظام في ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في سان بطرسبورغ بروسيا، أنَّ “وفد الجمهورية العربية السورية المشارك بأعمال الجمعية لم يأل جهداً في توضيح معاناة الشعب السوري جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه”.

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رأيان على “رئيس برلمان بشار الأسد : وفود برلمانية ستزور دمشق خلال الفترة القادمة للتعرف على حقيقة الأوضاع فيها”

  2. ليش طيب هذا بيبقى عابس. وكأنه يشتم فسوه؟ سنبقى في ترقب زيارة دول جنوب روسيا المنسية او وفد الصوماليين البيض.

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