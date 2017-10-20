أردوغان يكشف تفاصيل العرض الذي قدمه لأمريكا لمحاربة ” داعش ” و استعاضت عنه الأخيرة بالتعاون مع الوحدات الكردية

أردوغان يكشف تفاصيل العرض الذي قدمه لأمريكا لمحاربة ” داعش ” و استعاضت عنه الأخيرة بالتعاون مع الوحدات الكردية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إننا “نعيش في عالم يُقدَم فيه القوي وكأنه صاحب الحق، وليس بإمكاننا قبول مثل هذا العالم”، مضيفاً “مع الأسف لا عدالة في العالم”.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال منتدى “تي أر تي وورد” للسياسة والإعلام، المنعقد منذ أمس في مدينة إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “تنظيمي ب ي د – ي ب ك الإرهابيين، يتخذان الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبهما ضد داعش”.

وتابع بهذا الصدد، “وجهت سؤالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ هل من الحكمة القضاء على تنظيم إرهابي عبر تنظيم إرهابي آخر؟”.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة القضاء على “داعش” سويًا، وجهّزت من أجل ذلك لواءين عسكريين، إلا أن واشنطن قالت إنها ستقوم بذلك مع “ب ي د”، و”ي ب ك”.

وبيّن أن 3500 شاحنة محملة بالعربات المصفحة والأسلحة دخلت شمالي سوريا (كدعم أمريكي إلى ب ي د)، وأردف بهذا الصدد “أين ذهبت تلك الأسلحة؟ إلى 13 قاعدة بينها 5 جوية، وغيرها تم إعطائها للتنظيم الإرهابي”.

وأكد أردوغان أنه لا أحد يمكنه إنكار أن تلك الأسلحة ستشكل خطر على تركيا مستقبلًا.

ولفت إلى أن أحداث مشابهة حصلت إبان ترأس جورج بوش الابن للولايات المتحدة أثناء غزو العراق، وقال “أخبرونا عندما دخلوا العراق أنهم أخذوا الأرقام التسلسلية للأسلحة (دعم أمريكي للأكراد) وسيستعيدونها عند الانتهاء، إلا أن الأحداث انتهت، والأسلحة الأمريكية والروسية ضبطناها بأيدي (رئيس الإقليم مسعود) بارزاني و(منظمة) بي كا كا لاحقًا”.

وشدد على أن “ب ي د” و “ي ب ك” تمثل منظمة “بي كا كا” الانفصالية، وتركيا ستواصل بكل حزم مكافحتها للإرهاب حتى القضاء عليه. (ANADOLU)