الآلاف يشاركون في مباراة اعتزال ” عصام زهر الدين ” في ملعب السويداء ( فيديو + صور )

الآلاف يشاركون في مباراة اعتزال ” عصام زهر الدين ” في ملعب السويداء ( فيديو + صور )

شارك الآلاف في تشييع قائد ميليشيات قوات النظام المحلية في دير الزور “عصام زهر الدين”، في الملعب البلدي بمدينة السويداء.

وقبل وصوله إلى السويداء، تم تشييع زهر الدين الذي قال النظام إنه قتل جراء انفجار لغم به في دير الزور، بمراسم رسمية في العاصمة دمشق.

ومن المنتظر أن يدفن زهر الدين في مسقط رأسه، بلدة الصورة الكبيرة، بريف السويداء الشمالي.

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