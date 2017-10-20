البرلمان الأوروبي يقترح تعديلاً على آلية “دبلن” لتوزيع اللاجئين

اقترح البرلمان الأوروبي الخميس تخفيف العبء الذي تتحمله بعض البلدان الأوروبية جراء أزمة الهجرة، وذلك من خلال إنشاء نظام حصص ثابتة لاستقبال طالبي اللجوء.

وتبنى النواب الأوروبيون الخميس بغالبية كبيرة (43 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً) نصاً سيمثّل الموقف الذي سيعتمده البرلمان الأوروبي في حواره مع البلدان الأوروبية، وذلك بعد إقراره رسمياً خلال جلسة عامة الشهر المقبل.

وفي مسعى لتخفيف العبء على البلدان الواقعة على خط المواجهة مع أزمة اللجوء، يقترح البرلمان أن تحل آلية توزيع “دائمة وأوتوماتيكية” لطالبي اللجوء محل “اتفاق دبلن” الحالي الذي ينص على أن الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولاً يجب عليها أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضاً إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.

وفي هذا النظام الذي يقترحه أعضاء البرلمان الأوروبي، فإنّ طالبي اللجوء الذين لا يقبلون بالبلد الذي يُرسلون إليهم يُحرمون من فرصة الحصول على اللجوء.

أما بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها، فإن البرلمان يقترح معاقبتها بحرمانها من بعض الأموال الأوروبية.

ويشار إلى أن مسألة توزيع طالبي اللجوء أدت إلى خلافات واسعة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى إصلاح القواعد الحالية لاستقبال طالبي اللجوء على أنها اختبار رئيسي لوحدة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد. (AFP)