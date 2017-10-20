بعد تحرير الرقة .. مسؤولون أمريكيون : لن ندعم كياناً انفصالياً و النظام ربما يخطط لبسط نفوذه على المدينة !

بعد تحرير الرقة .. مسؤولون أمريكيون : لن ندعم كياناً انفصالياً و النظام ربما يخطط لبسط نفوذه على المدينة !

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستتولى زمام المبادرة في المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية، في مدينة الرقة.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية ”سنساعد ونأخذ زمام المبادرة في إعادة إمدادات المياه والكهرباء وكل ذلك“، لكنها أضافت ”في نهاية المطاف فإن نظام الحكم في سوريا هو أمر أعتقد أن كل الدول مازالت مهتمة به“.

وقال مسؤول أمريكي مشارك في عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الرقة إن الدعم لا يمكن أن يوجه نحو ”مشروع سياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي للتوسع في تلك المنطقة من البلاد“ وإن الولايات المتحدة لن تدعم ”مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي لإقامة إدارة تتمتع بالحكم الذاتي“.

وذكر المسؤول الأمريكي على سبيل المثال أن المدارس لن تحصل على المساعدات إلا إذا كانت تدرس شكلا من أشكال منهج الدولة السورية (النظام) وليس منهجا جديداً بالكامل، وقال ”لن ندعم كيانا انفصاليا… هذا أمر محسوم“.

ورغم أن مكجورك قال إنه “لا أحد ممن يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية يريد عودة سيطرة الدولة السورية فإن دمشق (النظام) ربما تخطط لبسط نفوذها”.

وتوقع مسؤول نظامي أن تواجه قوات سوريا الديمقراطية مشاكل في المستقبل في الرقة والمناطق الأخرى التي يغلب على سكانها العرب في سوريا.

وقال “مسؤول سوري” طلب عدم نشر اسمه إن هناك تناقضا لأن القوة البشرية مع العرب بينما القوة العسكرية مع الأكراد. (REUTERS)