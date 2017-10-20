حلب : معلومات متضاربة حول ” الاتحاد الشعبي ” الذي ” منع دخول قوات تركية ” إلى الريف الغربي ( فيديو )

تناقل ناشطون معارضون مقطعاً مصوراً قيل إنه يظهر منع فصيل معارض دخول قوات تركية إلى ريف حلب الغربي، يوم الثلاثاء الماضي (17/10).

وبالبحث عن مصدر الفيديو، تبين أنه نشر على قناة تابعة لما يسمى “الاتحاد الشعبي”، وتمت عنونته بـ: “الاتحاد الشعبي يمنع دخول القوات التركية إلى ريف حلب الغربي”.

ويعتبر هذا الإسم جديداً على الساحة في شمال سوريا، وقد عرف القائمون عليه عن أنفسهم ببيان جاء فيه:

وجاء في مقطع مصور آخر بعنوان “توضيح حول الاتحاد الشعبي وأهدافه”، أن الشعب يجب أن يعرف الأهداف الحقيقية وراء دخول الأتراك إلى سوريا، “فإذا كانت الأهداف هي إعادتنا إلى حظيرة بشار الأسد فعلينا أن نقف في وجهها”.

وتضاربت الأنباء حول منشأ هذا التجمع / الفصيل، ففي وقت قال ناشطون إنه قام باحتجاز قيادي من حركة نور الدين الزنكي كان برفقة الوفد التركي الذي وصل المنطقة “بحماية تحرير الشام”، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة (الفيديو)، قال ناشطون آخرون إن “الاتحاد الشعبي” هو حركة نور الدين الزنكي ذاتها، وليس استبدال الاسم والإعلام إلى حركة يراد منها التخلص من تبعيات الانضمام السابق ومن ثم الانسحاب من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، ولم يتسن لعكس السير التحقق من هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.