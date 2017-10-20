رئيس هيئة الأركان الإيرانية يزور ” المدافعين عن المراقد المقدسة في حلب ” ( صور )

قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، الجمعة، إن “رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، تفقد احدى مناطق العمليات في محافظة حلب”.

وذكرت الوكالة أن “اللواء باقري الذي زار سوريا يوم الثلاثاء الماضي على رأس وفد عسكري، تفقد احدى مناطق العمليات في محافظة حلب شمال سوريا .. واجتمع خلال تفقده لهذه المنطقة بعدد من المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا واستمع منهم الى مجريات العمليات الدائرة”.

وعنونت “تسنيم” خبرها بـ “اللواء باقري وسط عدد من المدافعين عن المراقد المقدسة في حلب”.