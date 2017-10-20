رامي عبد الرحمن يعلن عدد المدنيين الذين قتلتهم طائرات التحالف الدولي في الرقة .. و يكشف مصير عناصر و قادة ” داعش ” ( فيديو )

رامي عبد الرحمن يعلن عدد المدنيين الذين قتلتهم طائرات التحالف الدولي في الرقة .. و يكشف مصير عناصر و قادة ” داعش ” ( فيديو )

رامي عبد الرحمن يعلن عدد المدنيين الذين قتلتهم طائرات التحالف الدولي في الرقة .. و يكشف مصير عناصر و قادة ” داعش ” ( فيديو )

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن قادة و عناصر تنظيم “داعش” تسللوا إلى داخل تركيا من سوريا.

وأضاف المرصد أن عددا غير معلوم من قياديي التنظيم من السوريين والأجانب فروا من المعاقل السابقة للتنظيم في الرقة ودير الزور بسوريا، وعبروا الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية.