منظمتان تركية و باكستانية تفتتحان مركز تدريب مهني للسوريين في شانلي أورفة

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، بالتعاون مع منظمة “خبيب” الباكستانية الخيرية (غير حكومية)، الخميس، مركزا للتدريب المهني لفائدة اللاجئين السوريين بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

ويخطط القائمون على المركز لإجراء دورات تدريبية تشمل اللاجئين السوريين، من الرجال والنساء على حد سواء، في الاختصاصات الكهربائية والإلكترونية، وتصليح الحواسيب والهواتف النقالة، والحلاقة، والإسعافات الأولية، والحياكة.

وفي مراسم افتتاح المركز، قال بهجت أتيلا، منسق أنشطة هيئة الإغاثة الإنسانية في منطقة جنوب شرقي الأناضول، إنهم يبذلون جهودا منذ مدة طويلة، لإعداد مشاريع تنموية تستهدف السوريين.

ولفت أتيلا إلى أن شانلي أورفة تستضيف نحو 600 ألف لاجئ سوري، مشيرا أنّ هدف مشروع مركز التدريب المهني هو إكساب اللاجئين اختصاصات مهنية مختلفة.

وأعرب أتيلا عن شكره لمسؤولي منظمة “خبيب” الباكستانية، على مشاركتهم في افتتاح المركز، لافتا إلى أنّ المركز مفتوح لجميع السوريين.

بدوره، قال نديم أحمد، أحد المسؤولين في منظمة “خبيب” الباكستانية، بالمناسبة نفسها، إن “تركيا تدافع عن المضطهدين”.

وأضاف أن المركز سيشكل وسيلة لإتاحة فرص العمل أمام السوريين في تركيا. (ANADOLU)