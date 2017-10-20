وليد جنبلاط يسخر من النائحين على زهر الدين .. و الأخير يشتمه في لقاء مع مراسل قناة إيرانية ( فيديو )

وليد جنبلاط يسخر من النائحين على زهر الدين .. و الأخير يشتمه في لقاء مع مراسل قناة إيرانية ( فيديو )

سخر الزعيم الدرزي اللبناني وليد #جنبلاط، من النائحين على عصام زهر الدين، قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في دير الزور.

وقال جنبلاط في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر: “للنظام السوري عدة انياب قاتلة منهم عصام زهرالدين .. كفى تلك المناحة وهذا الاطراء .. التحية لشهداء الثورة السورية الابرياء من درعا الى باب عمرو”.

ورداً على تغريدة جنبلاط، نشر مراسل قناة العالم الإيرانية “الإعلامي” حسين مرتضى، مقطعاً مصوراً يظهر لقاء له مع زهر الدين عام 2013، يشتم فيه الأخير وليد جنبلاط.

ووصف زهر الدين جنبلاط بأنه رجل غير متزن وكلامه لا يؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أنه “دراكولا”.