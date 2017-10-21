ألمانيا : تأجيل محاكمة لاجئ سوري شاب متهم بمحاولة اغتصاب سيدة في مسكن لطالبي اللجوء للعام المقبل

أجلت إجراءات محاكمة لاجئ سوري حاول اغتصاب لاجئة، وهددها في مسكن لطالبي اللجوء بمدينة فورتسبورغ، جنوبي ألمانيا، إلى 22 شباط عام 2018.

وقالت شبكة “بايرشه روندفونك” الألمانية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه في مطلع تشرين الثاني عام 2016، حاول لاجئ سوري (17 عاماً)، اغتصاب لاجئة (أم لأطفال)، وقام بتهديدها.

وقال المتهم البالغ من العمر حالياً 18 عاماً، إنه أراد إقامة علاقة مع السيدة التي لم يتم ذكر جنسيتها بناءً على رغبتها.

وأشارت الشبكة إلى أن الشاب قام بمضايقة الأم عدة مرات، الأمر الذي أخافها كثيراً، وفي بداية تشرين الثاني عام 2016، قام بملاحقتها إلى المرحاض في المسكن، وأغلق فمها من الخلف، وقام بجرها إلى غرفته بالقوة، وعندما حاول خلع ملابسها، أقدمت اللاجئة على عضه من ذراعه، وقاومته وركلته حتى غادرها.

وأوضحت الشبكة أن المتهم الشاب هدد المرأة بحرقها هي وأطفالها، في حال لم توافق على ما يطلبه منها.

المصدر : Bayerischer Rundfunk