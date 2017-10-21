إعلامي سوري يذبح ” 100 خروف ” احتفالاً بمقتل عصام زهر الدين

احتفل الإعلامي السوري “موسى العمر” بمقتل قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية، في دير الزور، عصام زهر الدين، بذبح عدد كبير من “الخواريف”.

وأعلن العمر عن نيته ذبح 100 خروف بعد تأكده من نبأ مقتل زهر الدين، جراء انفجار عبوة ناسفة في حويجة صكر بريف دير الزور، وفق الرواية النظامية.

ونشر العمر صور الذبائح على صفحته في موقع تويتر، يوم أمس الجمعة، وعلق عليها بالقول: “100 خاروف لأرواح آلاف الشهداء الذين قتلهم المجرم عصام زهر الدين في حمص ودير الزور.. صحتين عقلبكم أهلنا في الغوطة المحاصرة”.

100 خاروف لأرواح آلاف الشهداء الذين قتلهم المجرم عصام زهر الدين في حمص ودير الزور..

صحتين عقلبكم أهلنا في الغوطة المحاصرة pic.twitter.com/PcvCcBT8Lk — موسى العمر (@MousaAlomar) 20 October 2017