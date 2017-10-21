استفاد من مشروع يدعم العمل الحر .. ألمانيا : لاجئ سوري يبدأ عملاً ناجحاً في مجال ” تجارة المواد الغذائية “

تحدثت القناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا (MDR)، عن لاجئ سوري شق طريقه في الاندماج ونجح فيه، عن طريق العمل الحر، بتجارة المواد الغذائية.

وقالت القناة في تقرير لها، بحسب ماترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري فايز عايد (39 عاماً)، يتاجر بالمواد الغذائية، كالزيتون، والشوكولاتة، مع طعم التين، وفحم الشيشة، ويزود تجار الأغذية الشرقية بالبضائع، بعدة ولايات ألمانية.

وأضافت أن فايز فتح مخزناً في مدينة شونهبك، شرقي ألمانيا، كما فتح مخزناً ثانياً، بولاية شمال الراين وستفاليا، واستأجر موظفاً، حيث كان يمتلك خبرةً كبيرة في هذا المجال عندما كان في سوريا.

وأوضحت القناة أن مشروع “الابتداء والهجرة والاندماج” بدأ منذ أكثر من سنة، وقد استفاد منه عايد كونه موجه للأشخاص الذين يرغبون بالعمل الحر، كما استفاد من هذا المشروع 17 مهاجراً آخراً، وهم يعملون حالياً لحسابهم الخاص، بولاية سكسونيا أنهالت، فيما يزال كثيرون قيد التشاور.

وأشارت إلى أن المشروع ليس موجهاً للاجئين فقط، بل لجميع المهاجرين، وبالتالي يأتي العملاء على سبيل المثال من روسيا، وأوكرانيا، وإيران، والعراق، وسوريا، وتركيا، وأفغانستان.

وقال فايز لمن يود العمل في هذا المجال إن الصعوبة هي في اللغة، وأضاف: “إذا كنت قادراً على تحدث اللغة، فسوف يأتي كل شيء بسهولة في ألمانيا، وبعد ذلك على المرء أن يمتلك فكرة وبعدها يصبح الطريق ممهداً لك”.

المصدر : MDR