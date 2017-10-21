الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لجيش بشار الأسد بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لجيش بشار الأسد بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح السبت، عن قصفه لأهداف عسكرية لنظام بشار الأسد في هضبة الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي: “في وقت سابق صباح اليوم أطلقت ٥ قذائف صاروخية باتجاه دولة اسرائيل في شمال هضبة #الجولان، حتى اللحظة تم العثور على ٤ منها داخل اسرائيل، رداً على ذلك قصف جيش الدفاع ٣ مدافع تابعة للنظام السوري”.

وأضاف: “جيش الدفاع لن يحتمل اي محاولة للمس سيادة دولة اسرائيل وأمن سكانها ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عما يحدث داخل أراضيه”.

وتابع: “حتى إذا كان الحديث يدور عن إنزلاق للنيران بشكل غير مقصود من سوريا إلى اسرائيل فإن استمرار حدوثه سيواجه برد فعل إسرائيلي قاس وأقوى”.