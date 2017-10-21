تركيا : ضبط عشرات السوريين خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان انطلاقاً من إزمير ( فيديو )

تركيا : ضبط عشرات السوريين خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان انطلاقاً من إزمير ( فيديو )

ضبط خفر السواحل التركي، الأربعاء (18/10)، 60 لاجئاً سورياً، بينهم نساء وأطفال، بمقاطعة جشمه، بمحافظة إزمير، أثناء محاولتهم الوصول بشكل غير شرعي، إلى جزيرة ساكز اليونانية، باستخدام قارب مطاطي.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية مناوبة لخفر السواحل في المقاطعة، تحققت من وجود قارب مطاطي يحمل لاجئين سوريين، يقترب من المياه الاقليمية اليونانية.

وسارعت الدورية بالتوجه لموقع القارب، حيث ضبطت على متنه 60 لاجئاً سورياً، بينهم نساء وأطفال، وتمت إعادتهم إلى ميناء جشمه.

ونظراً لانخفاض درجة الحرارة، وزعت قوات خفر السواحل “بطانيات” على اللاجئين، كما قام ممثلوا المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الطعام والشراب لهم، وتم إرسالهم إلى مديرية الهجرة.