حلب : ” مسلحون ” يطلقون النار على 3 أشقاء و يسلبونهم كمية كبيرة من الذهب في ” حلب الجديدة ” ( صور )

حلب : ” مسلحون ” يطلقون النار على 3 أشقاء و يسلبونهم كمية كبيرة من الذهب في ” حلب الجديدة ” ( صور )

تعرض ثلاثة أشقاء لعملية سطو مسلح، في حي حلب الجديدة، أثناء عودتهم من محل بيع الذهب، مساء الأربعاء (18/10)، إلى منزلهم.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن “مسلحين مجهولين” هاجموا الأشقاء، محمد وحسام وعبد الرحمن شيخ دبس، وأطلقوا النار عليهم، وسلبوهم حقيبة فيها ثلاثة كيلوغرامات من الذهب، قبل أن يفروا لجهة مجهولة.

ويعاني الأشقاء الثلاثة من إصابات متفاوتة، بعضها خطير، فيما بدأ أمن النظام بالتحقيق في الحادثة، دون التوصل لأية نتيجة بعد، وفق المصادر الموالية.