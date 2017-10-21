زيزفون دمسرخو يلحق بزهر الدين و يقتل في ” حويجة صكر ” ( صور )

21 أكتوبر، 2017
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نعت شبكات وصفحات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطاً رفيعاً، قتل في دير الزور، وقيل إنه خليفة “عصام زهر الدين”.

وذكرت المصادر الموالية، أن منطقة حويجة صكر التي قتل فيها زهر الدين جراء انفجار لغم، وفق الرواية النظامية، شهدت يوم أمس مقتل العميد “وائل زيزفون” مع عدد من عناصره.

وتسلم زيزفون قيادة الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، في دير الزور، خلفاً لزهر الدين، وفق ما تناقلت عدة مصادر موالية، إلا أن ناشطين أكدوا أن زيزفون ليس خليفة زهر الدين، بل غسان طراف الذي كان مساعداً لـ “أبو يعرب”، ويقود ما يعرف بـ “مجموعة القاسم”.

يذكر أن زيزفون ينحدر من “دمسرخو” بريف اللاذقية، وقد تم تشييعه إلى مسقط رأسه، أمس السبت.

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7 آراء على “زيزفون دمسرخو يلحق بزهر الدين و يقتل في ” حويجة صكر ” ( صور )”

  1. العميد وائل زيزفون قتيلا بعد يومين فقط على تعيينه بدل عصام زهر الدين في حويجة صكر. والعميد زيزفون لديه اطفال صغار اكبرهم في الصف السادس. ومازال جثمانه في مطار دير الزور بانتظار نقله الى اللاذقية.

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  3. يعني ماشفت اغبى من هيك طائفة مافي مشكلة عندن إنّو يموت كل العلويين مقابل بقاء العلوي تبعهم رئيس شكلي لسوريا يعني لو الرئيس سني كنتو دافعتو عنه كل هدا الدفاع يامجرمين

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  4. جردون وفطس
    مسلسل الجرادين الفاطسين
    مارح يظل جرادين عندكم غير نسائكم يحملن جثثكم المعفنة
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    الى المزبلة

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