كلاكيت مرة ثالثة .. مار بشارة بطرس الراعي : السوريون في لبنان يشكلون خطراً ديموغرافياً و اقتصادياً و سياسياً و أمنياً

قال البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي إن من الضروري “عودة جميع النازحين واللاجئين والمهجرين الى إرضهم وأوطانهم، بحكم المواطنة”.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية، الجمعة: “أما بالنسبة إلى الذين لجأوا إلى لبنان من سوريا، وهم أكثر من مليون ونصف، ومع الفلسطينيين أصبحوا نصف الشعب اللبناني، فقد باتوا عبئاً كبيراً على لبنان بل خطراً ديموغرافياً واقتصادياً وسياسياً وثقافيا وأمنياً، وأصبحت عودتهم واجبة إلى الأماكن الآمنة في سوريا، من دون أن نتخلى نحن عن تضامننا الانساني معهم، والاجتماعي مع قضيتهم”.

ورأى الراعي أنه “بفضل الثقافة المسيحية تميز لبنان عن جميع بلدان الشرق الاوسط، بالتعددية الدينية والمذهبية والثقافية، وبفصل الدين عن الدولة، مع احترام الهوية الدينية لكل جماعة وباعتماد النظام الديمقراطي، وقبول الآخر المختلف، والعيش معاً، والمشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والإدارة بين المسيحيين والمسلمين”، وأكد أنه “من واجبنا كلبنانيين المحافظة على لبنان في ميزاته وخصوصياته هذه من أجل خيرهم جميعا، ومن أجل أن يؤدي لبنان رسالته في محيطه العربي”.

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