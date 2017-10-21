لا حيوانات بعد اليوم .. إعلام النظام : ” تعميم يقضي بمنع استخدام أسماء أو ألقاب الضباط عبر وسائل الإعلام “

21 أكتوبر، 2017
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قالت وسائل إعلام موالية، إن وزارة الدفاع أصدرت تعميماً يقضي بـ “منع تداول أو ذكر أسماء أو ألقاب الضباط والقادة العسكريين في قوات الجيش العربي السوري”.

وجاء في التعميم : “يرجى التعميم على كافة وسائل الإعلام أثناء إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية بعدم ذكر أسماء الضباط والمجموعات المقاتلة وأسماء قادتها أو أي ألقاب للمجموعات المقاتلة”.

وطالب التعميم الموقع بذكر “فقط عبارة الجيش العربي السوري والمجموعات الرديفة”.

يذكر أن أشهر حملة الألقاب من ضباط الميليشيات النظامية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، هما سهيل الحسن (النمر)، وعصام زهر الدين (أسد الله).

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6 آراء على “لا حيوانات بعد اليوم .. إعلام النظام : ” تعميم يقضي بمنع استخدام أسماء أو ألقاب الضباط عبر وسائل الإعلام “”

  1. بعد مقتل الحيوانات الغير أليفه بقيت الحيوانات الأليفه كالكلب و الفأر لذا توجب منع ذكر أسمائهم

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  2. يعني جيبو جحش و عطوه هالاسلحه والحيونه بالقصف وحق الاخضر واليابس اكيد رح ياخد الارض بالنهايه .. اما هذا الجحش المسخ الصعلوق يللي ما بيعرف يحكي كلمتين على بعض يسموه النمر ؟؟!! والله عيب بحق النمر .. هذا لازم تلاقولو اسم حيوان ندل وغدار بيلبقله اكتر .. شو رأيكم ؟؟

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  3. شباب هذه صورة المجرم سهيل الحسن الذي قتل منذ اكثر من سنه …. اما المهرج الذي يظهر علينا كل يوم …فبدنا حدا يقلنا من اي زريبه جابوه

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  4. الحقيقه ان الحيوانات انظلمت عندما أطلقوا أسمائهم على هؤلاء القاذورات السفله من أل الاسد ومن لف لفهم من ملل ومكونات الشعب السوري وبلا استثناء……
    عديمي الضمير والانسانيه، الحقد والعهر ينبع من عيونهم الميته لا احد بالدنيا عنده ذره اخلاق وضمير يقبل ان يؤذي اي شخص. هؤلاء السفله المفروض ان يحجر عليهم لمنعهم من التزواج وإنتاج سفله امثالهم…
    ايها القبيح عصام الزفت الى الحضيض الاسفلً وعائلتك الزباله جاي حسابها من السوريين والدروز الشرفاء..

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