لا حيوانات بعد اليوم .. إعلام النظام : ” تعميم يقضي بمنع استخدام أسماء أو ألقاب الضباط عبر وسائل الإعلام “

لا حيوانات بعد اليوم .. إعلام النظام : ” تعميم يقضي بمنع استخدام أسماء أو ألقاب الضباط عبر وسائل الإعلام “

قالت وسائل إعلام موالية، إن وزارة الدفاع أصدرت تعميماً يقضي بـ “منع تداول أو ذكر أسماء أو ألقاب الضباط والقادة العسكريين في قوات الجيش العربي السوري”.

وجاء في التعميم : “يرجى التعميم على كافة وسائل الإعلام أثناء إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية بعدم ذكر أسماء الضباط والمجموعات المقاتلة وأسماء قادتها أو أي ألقاب للمجموعات المقاتلة”.

وطالب التعميم الموقع بذكر “فقط عبارة الجيش العربي السوري والمجموعات الرديفة”.

يذكر أن أشهر حملة الألقاب من ضباط الميليشيات النظامية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، هما سهيل الحسن (النمر)، وعصام زهر الدين (أسد الله).