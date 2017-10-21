ماكرون : ” انتقال سياسي متفاوض عليه ” بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى في سوريا

ماكرون : ” انتقال سياسي متفاوض عليه ” بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى في سوريا

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم (الجمعة) إن «انتقالا سياسياً متفاوضاً عليه (بات) ضرورياً أكثر من أي وقت مضى» في سورية، مشيداً بـ «تحرير مدينة الرقة» من أيدي المتطرفين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الحملة للقضاء على (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم تخطيط العديد من الأعمال الإرهابية وتوجيهها ضد أهداف في الشرق الأوسط وأوروبا، وخصوصاً في فرنسا، وباقي العالم».

وأضافت أنه يتعين أن تجد سورية «مخرجاً من الحرب الأهلية التي تغذي الإرهاب منذ قمع نظام بشار الأسد الحركة الديموقراطية».

وفي انتظار حل شامل للأزمة السورية، طلبت الرئاسة الفرنسية أن تتم في المناطق المحررة من «داعش»، وأولها الرقة، إقامة «حوكمة شاملة في إطار احترام جميع الطوائف»، بغرض استعادة الحياة الطبيعية وإتاحة عودة النازحين واللاجئين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن «المعركة مع داعش لن تنتهي مع دحره في الرقة، وستواصل فرنسا جهودها العسكرية طالما كان ذلك ضروريا».

ويحاول الرئيس الفرنسي منذ أسابيع عدة عقد اجتماع لـ «مجموعة اتصال» للتحضير لحل سياسي في سورية، يجمع طرفي النزاع والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وباقي الدول المعنية في المنطقة مثل لبنان وإيران، الأمر الذي يثير اعتراض واشنطن.

ويريد ماكرون أن لا يتحدد مستقبل سورية فقط عبر عملية السلام في استانا بين روسيا وإيران وتركيا. (AFP)