مسؤولون في جامعة حلب يلاحقون تعليقات طلاب على ” فيسبوك ” .. و ” الدكاترة ” الذين تم انتقادهم يدعون لمعاقبتهم !

مسؤولون في جامعة حلب يلاحقون تعليقات طلاب على ” فيسبوك ” .. و ” الدكاترة ” الذين تم انتقادهم يدعون لمعاقبتهم !

أثار قرار جامعي موجة من الانتقادات، أحال بموجبه نائب رئيس الشؤون الإدارية والطلابية في كلية الحقوق بجامعة حلب، عدداً من الطلاب والطالبات للتحقيق في لجنة الانضباط، بسبب تعليقات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكوا فيها من تدني نسبة النجاح في مقرر مبادئ القانون الإداري.

ونشرت شبكة أخبار حي الزهراء، إحدى أبرز الشبكات الإخبارية الموالية، وأكثرها متابعة في حلب، صورة للقرار، وجاء فيه: “بناء على كتابكم ذي الرقم 24/ ص م تاريخ 27/8/2017، نحيل إليكم أسماء الطلاب الذين قاموا بالإساءة إلى بعض أعضاء هيئة التدرسي في كلية الحقوق، من خلال التواصل الاجتماعي، لإحالتهم إلى لجنة الانضباط أصولاً، لإنفاذ العقوبات المناسبة، التي تكون عبرة لهم ولغيرهم من جهة، ونعيد شيئا من الاعتبار لسمعة هيئة التدريس.

وتم تذييل الكتاب بأسماء عدد من طلاب التعليم المفتوح، والتعليم العام، ممن علقوا سابقاً على شكوى تدني نسبة النجاح في المادة، إلى 11.09%.

ونقلت وسائل إعلام موالية، عن مصدر مسؤول في جامعة حلب، أنه “لم يتم فرض أي عقوبة بحق أي طالب حتى الآن، وكل ما يتم نشره على الانترنت هو تضخيم كبير للموضوع، ومحاولة إنشاء رأي عام”.

وبين المصدر أن “ما حصل هو قيام دكاترة من الكلية بتقديم شكوى تشهير وإساءة بحقهم من قبل عدد من الطلاب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والشكوى مرفقة بصور التعليقات والتي يظهر البعض منها إساءة فعلية للدكاترة واتهامات خطيرة”.

وأضاف: “قمنا بتشكيل لجنة الانضباط ودعوة الطلاب المذكورين إليها من أجل متابعة الموضوع معهم، ومعرفة تفاصيل ما يتحدثون عنه، وليس حصراً العقوبة”.