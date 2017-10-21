مسدس ” جانيك ” التركي يلقى رواجاً داخل أمريكا

لقي مسدس “جانيك” تركي المنشأ، رواجا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ليدخل في قائمة المسدسات الأكثر استخداما.

وقال خير الله ظفر أرال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية في ولاية صامسون التركية، “إن كان لكم مكان في السوق الاستهلاكي الأمريكي، فمن الممكن أن يكون لكم مكان في السوق العالمي، إن علامة جانيك من بين العلامات التجارية العشر في قطاع المسدسات داخل أمريكا”.

وأضاف إن طراز جانيك TP9 SFX، اختير سلاح العام داخل أمريكا في حزيران / يونيو الماضي، ولدينا في الولايات المتحدة أكثر من مليون قطعة سلاح.

وأشار أرال أن جانيك أصبحت علامة عالمية في قطاع المسدسات.

وبين أن شركتهم في المرتبة الثامنة بالنسبة إلى شركات السلاح التي تصدر منتجاتها لأمريكا.

وأكد أن شركة الصناعات الدفاعية الوطنية تستحوذ على 72 في المئة من صادرات تركيا من السلاح.

ولفت أن 80 في المئة من منتجاتهم يتم تصديرها إلى 27 دولة، وتأتي الولايات المتحدة على رأسها.

وتصدر أيضا إلى كل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والأورغواي، والبارغواي.

وبين أن الدنمارك اختارت شركة جانيك من بين خمس شركات مسدسات عالمية سيتم اختيار واحدة منها من أجل تزويد قوات الشرطة والجيش بالمسدسات، قائلا “نحن وصلنا هذه المكانة العالمية في قطاع المسدسات، وأصبحنا ننافس عمالقة هذا القطاع”.

ولفت إلى أن الشركة تعمل منذ عام 2012 على صناعة أسلحة جديدة ذات فوهات طويلة. (ANADOLU)