وزارة الدفاع الأمريكية تدين رفع صورة أوجلان في الرقة

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، مساء اليوم الجمعة، رفع “صورة لزعيم منظمة بي كا كا الإرهابية؛ عبد الله أوجلان، في مدينة الرقة”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، أدريان رانكين غالاوي، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول.

وأكد “غالاوي” أن بلاده تعتبر “بي كا كا” منظمة إرهابية منذ عام 1997، وتراها عنصرًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة.

وقال “ندين رفع صورة عبد الله أوجلان، مؤسس وزعيم بي كا كا في الرقة”.

وأشار المتحدث أن واشنطن تواصل دعم تركيا، العضو في حلف الشمال الأطلسي “ناتو”، في كفاحها ضد “بي كا كا”، منذ عشرات السنين.

وأضاف أن بلاده مدركة لحجم تضحيات تركيا الكبير في هذا الصراع.

وذكر غالاوي أن التحالف مدرك للاحتفالات في الرقة، ورفع رموز أوجلان، وأن قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” لم توافق على رفع هذه الرموز، بحسب تعبيره.

وأردف: “علاوة على ذلك، فإن التحالف لا يقبل رفع تلك الرموز والصور التمييزية، في فترة تتطلب التركيز على دحر داعش في سوريا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، العقيد رايان ديلون، للأناضول، عدم القبول برفع صور أوجلان في الرقة. (ANADOLU)