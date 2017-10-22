ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخص متورط بحادثة طعن و حوادث عنف

أصدرت الشرطة الألمانية، في دوسلدورف، مذكرة بحث، بحق شخص وصفته بالخطير، وقالت انه متورط في عدة قضايا.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تبحث عن الرجل صاحب الصورة، ويدعى جمال جندي، ويبلغ من العمر 27 عاماً، للاشتباه بتورطه بحادثة طعن.

وذكرت أن طول الرجل 1,89، ويبلغ وزنه حوالي الـ 110 كغ، مشيرة إلى أنه قوي البنية.

يذكر أن الرجل معروف لدى الشرطة بتورطه بحوادث عنف من قبل.

للتواصل مع الشرطة في حال امتلاك أية معلومات: 02118700

المصدر : FOCUS