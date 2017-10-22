ألمانيا : زوج يقتل زوجته السياسية المعروفة مع عشيقها ثم ينتحر !

وجدت السياسية الألمانية المعروفة، كورنيلا يهله (عضو في الحزب الديمقراطي الحر)، مقتولة مع شخصين آخرين داخل سيارة مركونة في مصف سيارات، بمدينة أيسلينغن، بولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية.

موقع شبيغل أونلاين الألماني، قال أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن تحريات الشرطة قالت إن الجثث الأخرى تعودان إلى زوج وعشيق يهله.

وأضاف أن السياسية (56 عاماً) كانت تجلس على المقعد بجانب السائق، والذي هو العشيق، بينما كان الزوج في الخلف.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوج الغيور (56 عاماً) هو من أقدم على ارتكاب تلك الجريمة، حيث قام بقطع عنق الزوجة، وعشيقها، الذي يصغرها بثلاثين عاماً، وقام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه، تاركاً رسالة وداع.

وكان الزوجان يعيشان بشكل منفصل، وكانا يتشاجران دائماً، ووصلت بهم الأمور، في حزيران الماضي، لأن تتقدم المرأة بشكوى للشرطة، ما أدى لفصلهم، ومنع الزوج من التواصل مع زوجته.

وكان من المفترض أن يتم اعتقال الزوج المنتحر خلال الأيام القادم بسبب اعتدائه على الشرطة، أثناء تنفيذ مهامها، كما تم تحويله سابقاً، إلى مصحة نفسية.

المصدر : spiegel