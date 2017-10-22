باريس تحذر من “ تفكك خطير ” بسبب أزمة كاتالونيا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية الأحد، من أن أزمة كاتالونيا يمكن أن تؤدي إلى “تفكك خطير” معبرا عن أمله في أن تسمح الانتخابات التي اعلنت عنها مدريد إلى “توضيح الوضع″.

وقال لودريان ان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو “راخوي اعلن عن انتخابات في اسرع وقت في كاتالونيا. آمل أن تسمح بتوضيح الوضع والعودة إلى طريق حوار بناء”.

واتخذت اسبانيا الأحد إجراءات قاسية لمنع كاتالونيا من الانفصال والاستعداد لاقالة السلطة التنفيذية التي يقودها كارليس بوتشيمون. ورأى بوتشيمون في هذه الاجراءات “اسوأ هجوم” تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.

وادت اجراءات مدريد الجديدة وغير المسبوقة الى تظاهرة هائلة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة.

وقال لودريان إن “المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وان يكون ذلك المرجع الاساسي في البناء الاوروبي”. واضاف “ما ان يتم الخروج عن الاطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد انفسنا في وضع من التفكك الخطير”.

ودعا الوزير الفرنسي إلى “حوار” في “اطار قانوني”.

وحتى الآن استبعد الاتحاد الاوروبي فكرة القيام بوساطة في الازمة ويدعم موقف مدريد.(AFP)