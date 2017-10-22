بالفيديو .. الفنانة الإماراتية أحلام تقع في موقف محرج بسبب ” ثقب ” في فستانها

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج للفنانة الإماراتية #أحلام .

وظهرت أحلام في الفيديو وهي تغنّي برفقة مجموعة من السيّدات، إلّا أنّ ملابسها عرّضتها للإحراج، بحسب مجلة لها، وفي التفاصيل، فقد ظهرت الفنانة الإماراتية وهي ترفع يدها، ليظهر ثقبٌ في ملابسها.

وانهالت التعليقات، التي انقسمت بين مدافعين عن أحلام أكدوا أنّه تمّ التلاعب بالصورة، وبين من اعتبروا أنّ ما حصل معها قد يحصل مع أيّ كان، بفعل التحرّك بفستانٍ ضيّق.