بعد أن دمرت حلب و غيرها من المدن .. روسيا ممتعضة من تدمير أمريكا للرقة و تشبهها بدريسدن

بعد أن دمرت حلب و غيرها من المدن .. روسيا ممتعضة من تدمير أمريكا للرقة و تشبهها بدريسدن

اتهمت موسكو الأحد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف الرقة السورية بشكل مشابه للغارات الجوية على مدينة دريسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية ومحاولة اخفاء حجم التدمير بالمسارعة الى تقديم مساعدات انسانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الرقة، “عاصمة” تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا حتى الامس القريب، “ورثت مصير دريسدن في 1945 والتي دمرت تماما بالقصف الاميركي البريطاني”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن “تصريحات المسؤولين الممثلين للإدارة الاميركية عن تحقيق +انتصار بارز+ في الرقة تدعو للحيرة”.

وتابعت أن واشنطن تبالغ في تقدير الأهمية الاستراتيجية لسقوط الرقة.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الرقة مدينة أصغر حجما من دير الزور، حيث تعمل مع قوات النظام للسيطرة عليها.

واتهمت موسكو الدول الغربية بضخ المساعدات الانسانية على الرقة لاخفاء حجم الدمار الذي لحق بالمدينة بفعل قصف قوات التحالف.

وذكرت موسكو بأن الغرب رفض تكرارا مطالبتها بارسال مساعدات انسانية دولية إلى سوريا.

واضافت وزارة الدفاع الروسية أن “هناك سببا واحدا فقط، الهدف هو طمس اي اثار للقصف الهمجي للطيران الاميركي و(طيران) +التحالف+ الذي دفن تحت ركام الرقة آلافا من المواطنين المسالمين +المحررين+ من تنظيم الدولة الاسلامية”. (AFP)