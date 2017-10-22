تركيا : وفاة طفلة سورية سقطت من شرفة منزل في غازي عنتاب ( فيديو )

توفيت، أول أمس الجمعة، طفلة سورية في الثالثة من عمرها، نتيجة سقوطها من شرفة منزل عائلتها، الواقع في مدينة نزيب، التابعة لمحافظة غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ماترجم عكس السير، أنّ الطفلة روعة خليفة، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، والمنحدرة من مدينة حلب، سقطت أثناء لعبها على شرفة المنزل، الواقع في الطابق الثاني أرضاً، ما أدى إلى تعرضها لإصابة شديدة.

وأسرعت عائلة خليفة بنقل ابنتها المصابة إلى مستشفى نيزيب الحكومي، وبعد تدخل الأطباء في قسم الإسعاف، تم نقل الطفلة مرة أخرى إلى مستشفى غازي عنتاب الحكومي، وعلى الرغم من محاولات الأطباء هناك، لإنقاذ الطفلة، إلّا أنّها توفّيت متأثرة بإصابتها البليغة.