دمشق : سوء التغذية يودي بحياة 3 أطفال في الغوطة الشرقية و يهدد حياة العشرات مع استمرار الحصار ( فيديو )

دمشق : سوء التغذية يودي بحياة 3 أطفال في الغوطة الشرقية و يهدد حياة العشرات مع استمرار الحصار ( فيديو )

توفي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، طفلان جراء سوء التغذية في غوطة دمشق الشرقية، الناجم عن اشتداد الحصار الذي يفرضه النظام على المنطقة.

وأفاد الدكتور يحيى أبو يحيى مسؤول القسم الطبي، في المؤسسة السورية للتنمية لوكالة أنباء الأناضول، أن الطفلة “سحر” كانت تعاني من نقص تغذية وهي في رحم أمها، كون الأم تعاني سوء التغذية.

وأوضح أبو يحيى أن معاناة الطفلة من سوء التغذية، استمرت شهرا، حتى لاقت حتفها في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد، وسط عجز المراكز الطبية عن انقاذها بسبب ضعف الإمكانات.

وبحسب تقرير لمركز الغوطة الإعلامي توفي طفل آخر يدعى “عبيدة” وعمره شهر جراء سوء التغذية.

وأشار المركز في تقريره إلى أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة كبيرة وخاصة عند حديثي الولادة جراء الحصار الخانق على غوطة دمشق الشرقية.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة الجزيرة أن حالة سحر هي الثالثة من نوعها خلال الأيام الأربعة الماضية، ونقلت عن مصادر طبية أن “حياة العشرات من الأطفال مهددة بالموت؛ في حال عدم دخول العلاج المناسب لهم؛ نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات النظام”.