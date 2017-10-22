في عملية شارك بها أكثر من 100 عنصر .. صحيفة تركية : القبض على 11 عائلة سورية تؤجر أطفالها للمتسولين ( فيديو )

اعتقلت الشرطة التركية، 11 عائلة سورية، قامت بتأجير أطفالها لعصابات التسول، بمدينة أضنة، جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، السبت، أن الأسر أجرت أطفالها مقابل مبلغ مالي يتراوح بين الـ 20 و 100 ليرة تركية لليوم الواحد، لافتة إلى أن التخطيط للقبض عليهم من قبل الشرطة استغرق شهراً كاملاً من التخطيط.

وبحسب الصحيفة، فقد انتشرت ظاهرة تسوّل الأطفال بشكل كبير عند إشارات المرور في محافظة أضنة، ما دفع مديرية الأمن العام في المدينة لمراقبة ومتابعة الأطفال على مدار شهر كامل، لتتمكن فجر أمس من خلال عملية أمنية شارك بها أكثر من مئة عنصر أمن تركي، من مداهمة منزل 13 عائلة سورية، ونجحت بذلك في اعتقال أفراد 11 عائلة، في حين تمكنت عائلتان من مغادرة منزلهما قبل وصول قوات الأمن.

وتم اصطحاب المعتقلين لمديرية الأمن العام، بمدينة أضنة، وتبين أنهم قاموا بتأجير أطفالهم لعصابات تسول مقابل مبلغ مالي يختلف من طفل لآخر، حيث أنّ الطفل الذي لا يكسب الكثير أثناء تسوّله يمنحون عائلته 20 ليرة تركية في اليوم الواحد، في حين تحصل عوائل الأطفال الذين ينجح أطفالهم بكسب مبالغ أكبر من التسول، على مئة ليرة لليوم الواحد.

وختمت الصحيفة بالقول إنّه تم تحويل الأطفال السوريين برفقة عوائلهم إلى مديرية الهجرة في المقاطعة، حيث قامت الأخيرة بتسليمهم لمخيم عثمانية للاجئين جنوبي البلاد.