في عملية شارك بها أكثر من 100 عنصر .. صحيفة تركية : القبض على 11 عائلة سورية تؤجر أطفالها للمتسولين ( فيديو )

22 أكتوبر، 2017
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اعتقلت الشرطة التركية، 11 عائلة سورية، قامت بتأجير أطفالها لعصابات التسول، بمدينة أضنة، جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، السبت، أن الأسر أجرت أطفالها مقابل مبلغ مالي يتراوح بين الـ 20 و 100 ليرة تركية لليوم الواحد، لافتة إلى أن التخطيط للقبض عليهم من قبل الشرطة استغرق شهراً كاملاً من التخطيط.

وبحسب الصحيفة، فقد انتشرت ظاهرة تسوّل الأطفال بشكل كبير عند إشارات المرور في محافظة أضنة، ما دفع مديرية الأمن العام في المدينة لمراقبة ومتابعة الأطفال على مدار شهر كامل، لتتمكن فجر أمس من خلال عملية أمنية شارك بها أكثر من مئة عنصر أمن تركي، من مداهمة منزل 13 عائلة سورية، ونجحت بذلك في اعتقال أفراد 11 عائلة، في حين تمكنت عائلتان من مغادرة منزلهما قبل وصول قوات الأمن.

وتم اصطحاب المعتقلين لمديرية الأمن العام، بمدينة أضنة، وتبين أنهم قاموا بتأجير أطفالهم لعصابات تسول مقابل مبلغ مالي يختلف من طفل لآخر، حيث أنّ الطفل الذي لا يكسب الكثير أثناء تسوّله يمنحون عائلته 20 ليرة تركية في اليوم الواحد، في حين تحصل عوائل الأطفال الذين ينجح أطفالهم بكسب مبالغ أكبر من التسول، على مئة ليرة لليوم الواحد.

وختمت الصحيفة بالقول إنّه تم تحويل الأطفال السوريين برفقة عوائلهم إلى مديرية الهجرة في المقاطعة، حيث قامت الأخيرة بتسليمهم لمخيم عثمانية للاجئين جنوبي البلاد.

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رأيان على “في عملية شارك بها أكثر من 100 عنصر .. صحيفة تركية : القبض على 11 عائلة سورية تؤجر أطفالها للمتسولين ( فيديو )”

  1. وللعلم فأغلب تلك العائلات من الكراد … ممن امتهنوا التسول اصلا في سوريا قبل مجيئهم الى تركيا… يساعدهم على ذلك معرفة اغلبهم باللغة التركية والعربية اضافة للهجة الكردية
    نأمل عملية مشابهة في اسطنبول وازمير وغازي عنتاب

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  2. وليس سرا ان العصابات التي تشغل الاطفال بالتسول غير التسول هم من الاكراد القادمين من جنوب شرق تركيا… حيث يصلون المدن الكبرى وهم لا يملكون مهنة وغير متعلمين فيتجهوا بقصد او غير قصد الى وسائل غير قانونية للتكسب … وغالبا ما يكون التحاقهم بالعصابات الاجرامية مقصودا … فهم اما يأتون الى اسطنبول وغيرها للحاق بقريب او اخ او صديق ممن تصل اخباره الى قريته او مدينته وكيف انه اشترى سيارة او بيت او كيف انه يعيش حياة بذخ ومجون وعربدة … لذلك ترى قريبه او اخوه او صديقه وجلهم من الجهلة الاميين… يطير للحاق به والعمل معه في تلك العصابات … الى ان يقع في ايدي الامن … وهنا يبدأ صراخ وعويل عائلاتهم بأن الأمن سيتهدفهم لأنهم من الأكراد …. !! وتهب لجان حقوق الانسان الاوربية للدفاع عنهم بصفتهم مظلومين… ولكن الحقيقة ان الجميع يعلم بأنهم مجرمون …

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